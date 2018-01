Maison de l’horreur en Californie : «Ce ne sont plus des êtres humains»

L’histoire de ces 13 frères et sœurs découverts dans une maison de l’horreur, en Californie, est déroutante, notamment parce que c’est le fait de deux adultes, et non d’un seul.

«Un phénomène comme celui-là, on peut le retrouver dans le cas où il y a un individu qui décide de séquestrer une ou des personnes, mais que deux personnes partagent cette même problématique-là et se sentent très à l’aise dans ça, c’est effectivement très troublant», estime le Dr Gilles Chamberland.

David Turpin, 57 ans, et son épouse Louise, 49 ans, ont été arrêtés pour torture et mise en danger d’enfants après avoir enfermé les leurs, dont un bébé d’à peine deux ans. Certains étaient gardés dans le noir, enchaînés à leur lit et sous-alimentés, dans une atmosphère pestilentielle.

En entrevue au Québec Matin, le psychiatre a indiqué que dans les cas de séquestration d’enfants, un des deux adultes «s’impose un peu plus sur l’autre». «C’est très rare que les deux soient à ce point-là inconscients du tort qu’ils peuvent faire, mais que les deux personnes puissent avoir des vies parallèles aussi normales, c’est troublant».

Ces parents bourreaux se caractérisent généralement par leur narcissisme, et sont «des gens qui vont considérer des enfants comme des objets, et qui vont estimer qu’ils ont le droit de faire ce qu’ils veulent avec ces enfants-là», poursuit le Dr Chamberland. «Ce ne sont plus des êtres humains [pour eux].»

Quant aux enfants, il ne fait nul doute qu’ils en seront marqués au fer rouge. Ils le sont d’ailleurs déjà, pour le spécialiste, selon qui il s’agit d’enfants «extrêmement perturbés» du fait de leur vécu atroce.

«Les séquelles sont déjà là depuis longtemps, parce que pour accepter une condition comme ça et considérer que c’est normal – parce qu’ils n’étaient pas tous enchaînés et, physiquement, il y aurait eu moyen de se sortir de là -, mais l’état d’esprit dans lequel ils sont faisait en sorte qu’ils restaient là et qu’ils enduraient ça», croit Gilles Chamberland. Ils ont fini par croire que c’était normal.

Sur les 13 enfants cloitrés, six étaient d’âge mineur; les sept autres étaient âgés entre 18 et 29 ans. C’est l’une des sœurs, âgée de 17 ans, qui a mis fin à leur cauchemar en parvenant à s’échapper et en composant le 911 à partir d’un téléphone cellulaire intercepté dans la maison.