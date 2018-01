Météo idéale pour les nids-de-poule

Nous ne sommes qu’à la mi-janvier et les automobilistes font déjà du zigzag autant sur les petites rues que sur les autoroutes pour éviter les nids-de-poule qui se creusent. L’hiver risque d’être long pour eux alors qu’un autre redoux est annoncé cette semaine.

«La semaine passée, on a eu quelques clients avec des pneus éclatés et des roues bosselées. Il risque d’y en avoir encore plusieurs cette semaine», estime Réal Potvin, propriétaire du garage Auto Satisfaction.

Alors que la fin de semaine a été marquée par le froid extrême, le mercure devrait grimper progressivement au cours des prochains jours. Des températures au-delà de zéro degré Celsius sont même attendues à Montréal à partir de vendredi.

C’est la deuxième fois depuis le début de l’année 2018 qu’une vague de froid et un redoux se succèdent rapidement. Les nids-de-poule et les fissures se multiplient donc sur les routes de la province, comme l’ont constaté bien des automobilistes.

«À cause des nids-de-poule, on va souvent voir des pneus fendus, des jantes poquées, et le parallélisme des roues va être dérangé. Parfois, on va aussi voir des amortisseurs brisés», dit Charles Bernier, propriétaire du Garage Yvon Vanier.

Ne pas freiner

«Ce n’est pas rare qu’on ait des factures au-dessus de 1000 $», note pour sa part Réal Potvin.

S’il vous est impossible d’éviter un trou dans la chaussée, M. Potvin conseille de ne surtout pas freiner avant de rouler dessus.

«Les dommages risquent d’être encore pires si on freine avant le trou, parce que la roue va avoir le temps de tomber jusqu’au fond, et l’impact va donc être plus important», explique-t-il.

De son côté, le ministère des Transports affirme suivre la situation de près, notamment grâce à son réseau de 48 sondes thermiques qui mesurent la température du sol jusqu’à trois mètres de profondeur. Cette semaine, celles-ci ont d’ailleurs calculé que le gel atteignait 1,2 m de profondeur à Montréal, un chiffre 40 % plus élevé qu’il ne l’est normalement à pareille date.

Chaussée fragilisée

«C’est certain qu’avec les contrastes de température qu’on connaît en ce moment, la chaussée est fragilisée. Mais nos patrouilleurs surveillent attentivement l’apparition de nids-de-poule pour faire des interventions si nécessaire», indique Martin Girard, porte-parole du ministère.

Lorsqu’une cavité profonde se forme sur une voie sur laquelle le débit de circulation est important, un colmatage temporaire est effectué pour protéger les automobilistes, indique M. Girard.

Travaux temporaires

La Ville de Montréal procède de la même façon sur son territoire. «Si on a un nid-de-poule qui met en danger les automobilistes, les cyclistes ou les piétons, on va le boucher tout de suite. Mais pour faire un vrai blitz de réparations, il faut attendre d’avoir une chaussée sèche», mentionne le porte-parole Philippe Sabourin.

Il précise que du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018, la Ville a reçu deux fois moins de signalements de nids-de-poule qu’à la même période l’an dernier.

Si vous apercevez un large cratère sur une rue de la métropole, vous pouvez le signaler en composant le 311 ou en utilisant l’application mobile «Montréal - Service aux citoyens».