Mobilisation des commerçants de Stoneham

Éprouvés par une hausse de taxes de 35,4 % en 2018, les commerçants de Stoneham se sont pointés en grand nombre à l’hôtel de ville, lundi soir, pour tenter de convaincre le conseil municipal de reculer et d’étaler la hausse sur plusieurs années.

De nombreux propriétaires des quelque 200 chalets alpins se sont notamment pointés au micro pour exprimer leur frustration, condamnant la hausse de taxes subite de plusieurs milliers de dollars. Chacun de ces chalets est considéré comme une petite entreprise et reçoit un compte de taxes en conséquence.

«Village fantôme»

«Je vous annonce que mon chalet est à vendre. Je ne pense pas que c’est possible d’avoir un chalet rentable dans cette situation-là. On ne pourra pas y arriver. Je vous demande de moduler vos augmentations. Je vous assure que vous allez voir un village fantôme dans les prochaines années si vous continuez», a martelé Yvon Deschênes.

«Peut-être qu’à vos yeux, ça vous paraît des chalets hyper rentables, la poule aux œufs d’or. Ces chalets-là ne sont pas du tout rentables dans l’état actuel des choses. Ils seront déficitaires. À court terme, je vous le prédis, ces bâtiments-là vont être à vendre. Il va y en avoir plusieurs d’un coup», a renchéri le copropriétaire de l’entreprise de location Les Chalets Alpins, François Couture.

Le maire Claude Lebel, qui a été interpellé directement par plusieurs intervenants au micro, s’est dit d’entrée de jeu «en mode écoute». Malgré l’insatisfaction généralisée, celui qui a succédé à Robert Miller a réussi à contenir le décorum et à éviter les débordements.

«Pendant trop longtemps, les citoyens ont quasi financé les entreprises. C’est un budget charnière, difficile j’en conviens, mais pour rétablir l’équité», a-t-il justifié, rappelant que les taxes commerciales à Stoneham, malgré la hausse, demeurent encore nettement inférieures à celles des municipalités voisines. Rappelons que les propriétaires de maisons et condos, eux, auront droit à un gel du taux de taxation foncière.

«Je vous promets une chose: le budget 2019 va être drôlement plus agréable à entendre que celui-ci, pour tout le monde» a-t-il lancé aux commerçants qui étaient présents dans la salle-conseil, exceptionnellement bondée.

Une annonce mardi

Même s’il juge incontournable qu’un «coup de barre» soit donné, Claude Lebel s’est montré sensible aux doléances des gens d’affaires et a affirmé qu’il était toujours «en réflexion» et qu’il n’écartait pas d’annoncer des assouplissements au budget 2018 pour atténuer le choc. Le maire et les conseillers ont pris des notes toute la soirée et rencontreront la presse en début d’après-midi mardi pour faire le point.

«N’allez pas vous imaginer que c’est une vendetta contre les gens d’affaires. On est prêts nous aussi à faire des sacrifices parce qu’on est impliqués nous aussi. On va vous livrer le fruit de notre réflexion [aujourd’hui] à 13 h 30.»

Des réactions

«Ça fait des années qu’on se bat contre [l’ancien maire]. On s’est battus pour faire cesser la folie des grandeurs de M. Miller. Il n’y avait personne ici. Et là, tout le monde vient chialer qu’on augmente leurs taxes.» - Yanick Thomas, citoyen de Stoneham.

«La situation est beaucoup plus grave qu’elle paraît. On a une dette de 25 M$. On n’a pas de marge de manœuvre. Le coup de barre, on l’a demandé pendant huit ans aux citoyens, on ne pouvait pas leur redemander un nouveau coup de barre.» - Le maire Claude Lebel au sujet du gel des taxes résidentielles.

«La Ville de Québec est en train de tuer ses commerces avec ses taxes, ne faites pas la même erreur.» - Pierre Mauffette, propriétaire corporatif de résidences sur le chemin Blanc.

«Certains commerçants sont liés avec bannière qui les oblige à respecter les prix fixés. Comment pourront-ils absorber cette hausse ?» - Sonia Garneau, présidente du regroupement des gens d’affaires de Stoneham.