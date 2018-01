Patrick Huard et Véronique Cloutier aux galas ComediHa!

Patrick Huard remonte sur les planches. Il pilotera un des six galas ComediHa! à Québec en août prochain, tout comme Véronique Cloutier, Jean-Michel Anctil, Phil Roy, Fabien Cloutier et le duo formé par Mario Tessier et Véronique Claveau.

Cinq ans après le lancement de son dernier one man show, Patrick Huard regagnera la scène pour ouvrir la 19e édition, jeudi le 9 août. Après un succès fulgurant l’an dernier, Phil Roy sera de retour le lendemain de l’acteur et humoriste, et juste avant Jean-Michel Anctil, samedi le 11 août.

Véronique Cloutier animera en solo pour la première fois un gala d’humour, le jeudi 16 août.

L’identité des animateurs a été dévoilée mardi matin, lors d’une conférence de presse qui se déroulait exceptionnellement à Montréal, au Cabaret Lion d’Or, puisque le festival voulait marquer le coup en réunissant tous les animateurs. Chose qui aurait été impossible à Québec.

Pour la première fois cette année, les six galas seront présentés au Palais Montcalm. Le reste de la programmation sera dévoilée au printemps.