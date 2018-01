Plus de 386 000 Québécois marqués par le tabagisme

Pour la 41e Semaine pour un Québec sans tabac, le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) a misé sur les séquelles que laisse le tabac dans sa nouvelle campagne-choc.

L’organisme a choisi le thème «Le tabac laisse des marques», car ce sont 16 types de cancer et 21 maladies chroniques qui sont reliés au tabagisme.

Le CQTS estime que 386 000 Québécois sont marqués par le tabagisme.

Du cancer du poumon au cancer de la gorge, en passant par le cancer de la bouche, sans oublier les maladies cardiovasculaires, le tabagisme laisse de graves cicatrices.

Au Québec, 1 décès lié au tabagisme survient toutes les 40 minutes, soit environ 13 000 décès par année.

Selon le Conseil québécois sur le tabac et la santé, ce sont plus de 18 % des 12 ans et plus qui fument et 29 % des 18 à 34 ans.

La Semaine pour un Québec sans tabac se déroulera du 21 au 27 janvier 2018.