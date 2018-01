«Sur le plan de la perception, c’est très mauvais pour le PQ», dit Bernard Drainville

Même si les trois départs annoncés mardi font mal à l’image du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée pourrait se servir de la situation à son avantage, croit notre analyste politique Bernard Drainville.

«Sur le plan de la perception, c’est très mauvais pour le Parti québécois, a-t-il expliqué en entrevue avec TVA Nouvelles. Il n’y a pas personne qui va dire que c’est une bonne chose que trois députés, et non les moindres, quittent en même temps le même jour.»

Celui qui collabore aussi à l’émission «La Joute» pense que si le PQ était en meilleure posture dans les intentions de vote, ces départs n’auraient peut-être pas eu lieu.

«Si le Parti québécois était en avance dans les sondages, je ne suis pas sûr qu’ils partiraient, affirme-t-il. Certains disent que oui, mais je ne pense pas qu’ils partiraient.»

Il croit toutefois qu’il est préférable que ces départs soient tous annoncés la même journée, afin d’éviter «le supplice de la goutte».

«Aussi bien que ça arrive tout d’un coup», dit-il.

Retourner la situation à son avantage

Jean-François Lisée se retrouve maintenant avec trois circonscriptions vacantes qui sont favorables au Parti québécois. Selon Bernard Drainville, il pourrait en profiter pour recruter de grosses pointures.

«Il se retrouve avec des comtés quand même intéressants, souligne-t-il. Ce sont les meilleurs comtés du Parti québécois qui se libèrent. L’épreuve, dans l’immédiat, est très négative, mais ça lui ouvre des possibilités.»

Un retour de Jean-Martin Aussant?

À moins d’un an des élections, le chef du PQ pourrait-il compter sur le retour de Jean-Martin Aussant dans ses rangs?

«Jean-Martin Aussant, il aimerait ça revenir, avance l’analyste politique. Ça c’est clair. Il est prêt maintenant.»

Une telle annonce pourrait être une bonne nouvelle pour les militants péquistes.

«Ce qu’on m’a dit dans l’entourage de Jean-Martin Aussant, c’est d’abord que ça prend un bon comté, exprime Bernard Drainville. Il vient de s’en ouvrir un intéressant sur l’île de Montréal, à Pointe-aux-Trembles, ça pourrait être intéressant. Mais ce n’est pas la seule condition que Jean-Martin Aussant pose, me dit-on. Il voudrait aussi que Jean-François Lisée soit plus ferme et plus clair sur la souveraineté.»

Selon lui, des discussions se dérouleraient présentement entre le fondateur d’Option nationale et Jean-François Lisée pour tenter d’en arriver à une entente.