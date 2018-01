Trois anciennes usines d'Alcan revendues à une entreprise italienne

Trois anciennes usines du Québec qui appartenaient autrefois à la compagnie Alcan sont sur le point d'être vendues pour une deuxième fois en 6 ans, cette fois-ci une entreprise italienne.

L'usine Lapointe, située dans l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay, l'usine Saint-Maurice de Shawinigan et celle de St-Jérôme, toutes trois spécialisées dans les baguettes et tiges d'aluminium, passeront bientôt sous le contrôle de l'entreprise Prysmian, de Milan

La compagnie qui les avait acquises en 2012, General Cable, basée dans l'État du Kentucky aux États-Unis, a annoncé au début décembre avoir conclu une entente avec Prysmian. General Cable céderait la propriété de ses trois usines québécoises dans le cadre d'une transaction plus large de 3 milliards $.

«L'acquisition de General Cable représente un moment-clé et une opportunité stratégique unique, a déclaré le PDG de Prysmian, Valerio Battista, dans un communiqué. Nous allons augmenter notre présence en Amérique du Nord et développer notre empreinte en Europe et en Amérique du Sud.»

General Cable emploie une soixantaine de travailleurs à Jonquière, environ 120 à Shawinigan et 80 à St-Jérôme. La compagnie avait communiqué ses intentions aux employés il y a plusieurs mois déjà.

«D'être vendus encore, ce n'est pas trop inquiétant, a dit Richard Tremblay, un employé de Jonquière qui compte 40 ans d'ancienneté. On n'avait pas vu de différence entre Alcan et General Cable, on ne devrait pas en voir avec Prysmian. Notre usine est efficace.»

Les trois usines appartenaient à Alcan avant d'être vendues à Rio Tinto, en 2007. Le géant mondial avait ensuite voulu se concentrer sur la production de métal primaire. General Cable avait versé 185 millions $ pour acquérir les usines en 2012.

La transaction entre les entreprises américaines et italiennes devrait être conclue au troisième trimestre de 2018.