Un enfant meurt de la rage après avoir été griffé par une chauve-souris

Un enfant de six ans est mort en Floride dimanche après avoir contacté le virus de la rage.

Le jeune Ryker Roque avait été infecté par une chauve-souris malade il y a quelques semaines.

Son père a expliqué à CNN qu’il avait retrouvé le mammifère dans sa cour et qu’il l’avait mis dans un seau en précisant bien à son fils qu’il ne devait pas y toucher.

L’enfant a cependant désobéi et a été griffé par l’animal.

Une semaine plus tard, il n’était plus capable de marcher et a été conduit à l’hôpital le plus proche.

Mais le virus était trop avancé pour que les médecins puissent le sauver.

«Ils ont essayé un protocole lors duquel ils l’ont mis dans le coma pour essayer de battre le virus», a indiqué Henry Roque.

«Mon fils me disait "je sais que tu vas arranger tout ça, Papa, arrange ça!" Je lui ai dit que j’allais essayer...»

Malgré les efforts des équipes médicales, le jeune Ryker est décédé dimanche entouré des siens.

Trois autres garçons qui se trouvaient avec lui quand il a manipulé la chauve-souris ont été vaccinés préventivement contre la rage et se portent bien depuis.