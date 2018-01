Un Montréalais accusé d’avoir menacé Valérie Plante

Un sexagénaire a été accusé d’avoir menacé la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Claude Meilleur, un résident de Verdun âgé de 63 ans, a comparu à la cour cette fin de semaine, sous une accusation de menaces.

Selon les informations obtenues par Le Journal, un courriel envoyé au bureau de la mairesse la semaine passée serait à l’origine de l’accusation.

Le contenu aurait été suffisamment clair et menaçant pour que la police soit contactée et qu’une enquête soit déclenchée par la police de Montréal.

Meilleur a passé quelques jours en détention, avant d’être finalement libéré sous conditions, dans l’attente de son procès. L’homme a quelques antécédents criminels, le plus récent remontant à 2010. Il avait à l’époque plaidé coupable pour un vol, ce qui lui avait valu une incarcération de sept jours et d’un an de probation.

La police de Montréal rappelle d’ailleurs qu’une menace n’a pas besoin d’être faite en personne pour constituer une infraction. Les messages par courriels ou encore sur les réseaux sociaux sont aussi inclus.

« Si une personne se sent menacée, il ne faut pas hésiter à appeler la police », explique le policier aux relations médias Jean-Pierre Brabant.