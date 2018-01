Un vent d’innovation au Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe

Près de 15 000 personnes sont attendues à la 32e édition du Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe, qui se tiendra du 16 au 18 janvier. 300 exposants, dont plusieurs de la scène internationale seront présents.

«La réalité agricole nord-américaine actuelle est fort différente de celle que j'ai connue. Le producteur en 2018 opère en société ou en compagnie, la ferme modèle est passée de 70 à des centaines d'hectares, les GPS dans le champ et les robots dans l'étable sont devenus monnaie courante», a indiqué André Cécyre, président du Salon.

Pendant trois jours, les visiteurs pourront naviguer à travers quatre pavillons d’exposition et découvrir des fournisseurs de service, des équipements, des machines et toutes les nouveautés technologiques dans le domaine agricole pour développer leurs entreprises et faire des affaires.

Certaines nouveautés seront présentées en grande première au Québec, comme le Turbo Farmer de Merlo, distribué par Manulift ou encore la nouvelle série d'équipements intelligents pour vaches laitières MooCall.

Aussi, le Salon proposera de nombreuses conférences. Parmi les conférenciers, on retrouvera Hugo Dubé, qui se veut un véritable accélérateur d'inspiration, Jean-Philippe Gervais de Financement Agricole Canada qui parlera des impacts des négociations de l'Alena. Geneviève Averell, conférencière et mentore privée évoquera sa carrière et les défis qu'elle a relevés. Enfin, Sylvain Boudreau fera le point sur l'importance de faire accepter les prix par les clients et Maurice Doyon, parlera de l'agriculture comme moteur de développement local.

Cette année, les exposants et les visiteurs auront la possibilité de télécharger la première application mobile consacrée à l’évènement avec le plan des pavillons et des informations pratiques destinées à offrir une meilleure visibilité aux fournisseurs et a facilité le réseautage.