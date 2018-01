32 corps découverts dans des fosses communes

Au moins 32 corps ont été découverts dans des fosses communes dans l'État de Nayarit, dans le nord-ouest du Mexique, a-t-on appris auprès des autorités locales.

«La première fosse a été localisée samedi. Elle contenait neuf corps» dans une zone rurale proche d'une plantation de bananes, a déclaré mardi à l'AFP une source judiciaire, sous le couvert de l'anonymat.

Deux autres fosses communes ont été repérées à proximité contenant des restes humains «en état de décomposition avancée», selon cette même source.

Plus tard dans la journée, une autre source judiciaire a indiqué que le nombre de corps retrouvés s'élevait désormais à 32 et que les fouilles se poursuivaient.

L'État de Nayarit est bordé par les États de Sinaloa et Jalisco, où deux puissants cartels de drogue s'affrontent pour le contrôle du narcotrafic.

Selon des chiffres officiels, 117 personnes ont été portées disparues l'an dernier dans cet État.

Une vague de violence frappe le Mexique depuis 2006, et a fait plus de 200 000 morts et des milliers de disparus.

À la fin novembre, 23 101 homicides avaient été recensés dans le pays pour l'année en cours, un chiffre record depuis la mise en place des statistiques en 1997.

Des experts estiment que cette violence est notamment la conséquence de la guerre contre les narcotrafiquants, lancée en 2006 par le gouvernement avec l'aide de l'armée, qui a abouti à fragmenter les cartels en cellules plus petites et plus violentes.