Alec Baldwin se porte à la défense de Woody Allen

Alec Baldwin s'est exprimé mercredi sur les accusations selon lesquelles Woody Allen aurait agressé sexuellement sa fille adoptive, Dylan Farrow.

Cette dernière a commencé à viser les actrices et acteurs ayant travaillé avec son père, affirmant qu'il est coupable d'agression sur une mineure, et qu'il ne devrait plus jamais travailler à nouveau à Hollywood.

Mira Sorvino et Greta Gerwig regrettent maintenant d'avoir travaillé avec le réalisateur et les deux actrices ont promis de ne plus jamais s'impliquer dans ses projets, tandis que Rebecca Hall, qui a joué dans le nouveau film du réalisateur «A Rainy Day à New York», a récemment admis regretter d'avoir travaillé avec Woody Allen. Elle a également révélé qu'elle était en plein tournage de «A Rainy Day à New York» le lendemain de la publication de l'article du New York Times sur Harvey Weinstein, qui décrivait des décennies de harcèlements et d'agressions sexuelles. Elle a depuis fait don de son cachet au mouvement «Time's up», le fonds lancé le jour du Nouvel An pour aider les victimes d'abus et de harcèlement sexuel à obtenir justice. Thimothée Chalamet, autre vedette du dernier film du réalisateur, a lui aussi reversé son cachet au fonds d'aide aux victimes de harcèlement, agression sexuelle et viol, «Time's Up».

Mais Alec Baldwin, qui est apparu dans plusieurs films de Woody Allen, a défendu le cinéaste sur Twitter. Dans une série de tweets publiés mardi, il a écrit : «Woody Allen a fait l'objet d'une enquête criminelle dans deux états (l'état de New York et du Connecticut) et aucune accusation n'a été retenue. Le renier, lui et son travail, sans aucun doute, a un but, mais c'est injuste et triste pour moi».

Il a ajouté : «J'ai travaillé avec WA (Woody Allen) 3 fois et c'était l'un des plus grands privilèges de ma carrière (...) Est-il possible de soutenir les victimes de pédophilie et d'agression/abus sexuels et de croire que WA est innocent? Je pense que l'intention n'est pas de rejeter ou d'ignorer de telles plaintes. Mais accuser des personnes de tels crimes devrait être traité avec soin. Pour les victimes aussi.»

Woody Allen n'a jamais dû s'expliquer devant les tribunaux suite aux accusations de sa fille adoptive, qui est soutenue par sa mère, l'ex-compagne de Woody Allen, Mia Farrow, et par son frère, le journaliste Ronan Farrow.