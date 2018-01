Collision mortelle à Saint-Georges: le conducteur du semi-remorque arrêté

Un jeune homme de 20 ans a été arrêté à la suite de la collision mortelle survenue mardi à Saint-Georges et il pourrait être accusé, mercredi après-midi, de conduite dangereuse et de négligence criminelle causant la mort ainsi que de conduite dangereuse et de négligence criminelle causant des lésions corporelles.

L’accident, qui est survenu vers 9h15 à l’angle de la 118e rue et du boulevard Lacroix à Saint-Georges, impliquait le semi-remorque conduit par l’accusé et une voiture à bord de laquelle la conductrice, Anne-Sophie Veilleux, 18 ans, a perdu la vie. Sa passagère a quant à elle été grièvement blessée.

STEVE POULIN/AGENCE QMI Une collision entre une voiture et un camion s'est produit su coin de la route 118 et du boulevard Lacroix, à Saint-Georges-de-Beauce, le mardi 16 janvier 2018.

Selon les informations fournies par la Sûreté du Québec, l’accident pourrait avoir eu lieu après que le camionneur n’eut pas respecté la signalisation routière au moment de l'événement.