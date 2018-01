Grande première pour «Face au Mur»

La première de l’émission télévisée «Face au Mur», animée par Maripier Morin, aura lieu jeudi.

«C’est gigantesque, c’est le plus gros projet de ma vie», a-t-elle confié en entrevue à TVA Nouvelles.

Chaque semaine, les duos de concurrents doivent répondre à des questions de culture générale et de connaissances générales et user de stratégie pour amasser des sous.

Plus d’un million de dollars seront en jeu chaque semaine.

«On a choisi des duos qui sont extrêmement méritoires et évidemment qu’on veut qu’ils gagnent le plus d’argent possible, mais ce n’est pas nous qui décidons, c’est le Mur», précise l’animatrice, Maripier Morin.

Le Mur peut être généreux, mais peut aussi tout reprendre.

«Je pense que les gens réalisent tranquillement que je suis une fille qui est super simple, terre-à-terre, qui a une passion profonde pour les gens et une émission comme "Face au Mur" me donne la chance de le démontrer», précise l’animatrice sur les ondes de l’émission Denis Lévesque.

Le décor est impressionnant, le Mur a la taille d’un immeuble de quatre étages (39 pieds de haut, par 72 de large), c’est une conception québécoise qui a nécessité douze semaines de travail.

«Ils ont été obligés de défoncer le plafond du plus grand studio de TVA, pour faire passer le décor, c'est vraiment spectaculaire», ajoute Maripier Morin.

Le contrôle se fait par dix ordinateurs et 496 personnes ont travaillé sur le projet. La captation est assurée par un grand nombre de caméras.