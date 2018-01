Justin Trudeau en visite dans Charlevoix

Le premier ministre Justin Trudeau était de passage aujourd’hui au Manoir Richelieu, dans Charlevoix, cinq mois avant la tenue du sommet du G7.

Sa visite se voulait notamment un test en quelque sorte afin de vérifier les mesures de sécurité que nécessitera cette importante rencontre des leaders mondiaux.

Le premier ministre est arrivé vers 17h sous haute sécurité dans un convoi de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Il participe en privé à une rencontre avec les maires et préfets des municipalités de Charlevoix, qui ont plusieurs préoccupations reliées à l’événement.

La construction d’une clôture de sécurité haute de 2 mètres a débuté ces dernières semaines et doit se poursuivre jusqu’en juin prochain.

De plus, un système d’accréditation a été mis en place dans le but de permettre aux citoyens de circuler librement dans les environs.

Le premier ministre Trudeau doit être honoré en soirée au cours du gala tenu pour les entreprises de la région.

«Je pense que la clôture, ça va aller et les accréditations aussi, au fur et à mesure que ça va avancer», dit le maire de La Malbaie, Michel Couturier.

«Ce qui m’intéresse à mon niveau, poursuit-il, c’est plus les plans particuliers des mesures d’urgence qu’on a à bâtir, de même que prévoir l’imprévisible de ce qui peut arriver d’un événement comme ça. Je ne voudrais pas vous rencontrer le 8 et 9 juin avec ce micro-là et qu’il arrive un événement qu’on n’ait pas prévu.»

Justin Trudeau est attendu à Québec en fin de soirée, où il prendra part à une assemblée citoyenne, demain à 18h, dans le secteur de Sainte-Foy.