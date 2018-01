L'Australie attaque le Canada pour «discrimination» envers son vin

L'Australie a annoncé mercredi avoir engagé un recours devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contre le Canada, accusé d'imposer des restrictions «désavantageuses» aux importations de vins.

D'après Canberra, les mesures décrétées par plusieurs provinces canadiennes portent atteintes à ses exportations de vin. Le Canada est le quatrième marché d'exportation viticole de l'Australie, estimé à 185 millions de dollars australiens (120 millions d'euros).

Canberra s'inquiète de ce que le Canada chercherait à limiter l'accès à son marché face aux efforts pour ressusciter l'accord de libre-échange TPP (Partenariat transPacifique (TPP)) après le retrait du président américain Donald Trump.

«L'Australie a demandé des consultions officielles sur les mesures de discrimination à l'encontre des importations de vin australien que nous considérons clairement contraires aux engagements du Canada auprès de l'OMC», a déclaré le ministre australien du Commerce Steve Ciobo dans un communiqué.

Les consultations sont la première étape du processus de règlement des conflits commerciaux prévu par l'OMC, un processus qui peut durer des années.

Parmi ces mesures, le ministre a cité des taxes et droits supplémentaires, des canaux de distribution distincts pour le vin canadien et les vins importés et la limitation de la vente de vins étrangers «à des magasins dans les magasins», où les caisses sont par exemple séparées.

L'Australie fonde ses arguments sur une plainte similaire engagée par les États-Unis contre la Colombie-Britannique et l'élargit à d'autres provinces dont l'Ontario et le Québec.