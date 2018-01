Le commissaire à l’éthique propose des amendes plus salées

Avis aux députés et ministres fédéraux: le nouveau commissaire à l'Éthique compte se montrer plus sévère et proposer des sanctions pénales pour les élus fautifs.

«J'aurai tendance à être plus sévère qu'à être indulgent», dit Mario Dion, qui vient de succéder à Mary Dawson.

Selon lui, les députés, qui contreviennent aux règles, devraient aussi se voir imposer des amendes plus salées.

Avant les fêtes, la commissaire à l'éthique sortante a statué que Justin Trudeau avait enfreint quatre articles de la loi sur les conflits d'intérêts des députés.

Or, aucune sanction n'a été imposée contre le premier ministre.

Cet automne, le ministre des Finances s'est quant à lui vu imposer une amende de 200 $ pour avoir omis de déclarer ses liens avec une villa dans le sud de la France.

Mario Dion dit qu'il faut envisager des conséquences plus lourdes que le simple dommage à la réputation.

«Quelque chose de l'ordre de 10 000 dollars par exemple, ça frappe plus l'imagination que 200 dollars», dit celui qui a déjà œuvré dans le milieu carcéral.

«On aurait une gamme selon la gravité de l'acte».

Mario Dion dit qu'il compte en faire la proposition lorsqu'il sera invité à témoigner en comité parlementaire.