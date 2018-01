Le froid fait gonfler la facture d’électricité

Le réveil est brutal pour les Québécois qui reçoivent leur facture d’électricité ce mois-ci. Hydro-Québec confirme que la consommation plus élevée en raison du froid peut représenter une hausse moyenne de 40 $ de plus par mois pour un bungalow.

«C’est une grosse partie du budget. On coupe ailleurs. Il faut la chauffer la maison. Il faut s’éclairer. On coupe dans d’autres dépenses de voyage ou d’activités en famille», confie Laura-Ann Godin, professeure de piano et mère de deux enfants.

Hausse salée

La résidente de Saint-Basile sur la Rive-Sud de Montréal dit que c’est sa conjointe qui s’occupe des chiffres de la facture d’électricité, mais que le mot d’ordre est passé dans la maison: réduire à tout prix la consommation d’énergie pour mieux respirer financièrement.

Certains clients d’Hydro-Québec signalent même que leur facture a grimpé de plus de 30 % par rapport à l’an dernier pour la période de début novembre à début janvier. Une réalité que le porte-parole d’Hydro-Québec Louis-Olivier Batty n’ignore pas. «Ça se peut», note-t-il.

Les ménages québécois sont déjà bien servis en hausse cette année. Les tarifs d’Hydro-Québec augmentent en moyenne de 27 $.

Pire à venir

Les journées glaciales du mois dernier ne seront pas les seules à faire mal au portefeuille des Québécois. Hydro-Québec a enregistré son record de consommation d’électricité de l’hiver lundi dernier... ce qui devrait se répercuter sur les prochaines factures.

«Lundi matin à 7 h, on a eu notre pointe de l’hiver 2017-2018», a pu confirmer au «Journal de Montréal» le porte-parole de la société d’État Louis-Olivier Batty. Selon lui, ce qui explique ce sommet de demande est que les Québécois sont de retour au travail, alors que durant la vague de froid des vacances, la demande en énergie était plus étalée.

Ententes populaires

Plus de 250 000 Québécois pensent conclure des ententes de paiement avec la société d’État pour éponger les hausses des tarifs d’électricité cette année. Les mauvais payeurs ont fait perdre un montant record de 100 millions $ à la société d’État en 2017, a révélé «Le Journal de Montréal» récemment.

Hélène Hétu, consultante budgétaire à l’Association coopérative d’économie familiale de la Rive-Sud, dit que ce type d’entente peut être intéressante en cas de besoin. «Quand les gens sont à faible ou à modeste revenu, on les encourage à avoir le mode de versements égaux», précise-t-elle.

Même chose pour Option Consommateurs. «Il est possible d’augmenter légèrement son paiement mensuel ou faire des ententes de paiement avec Hydro-Québec pour éviter de se retrouver avec une dette», affirme Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire à Option consommateurs. Selon elle, il vaut toujours mieux de ne pas laisser traîner les choses... et payer ses factures au plus vite.