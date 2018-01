Les deux Corées s'entendent pour défiler ensemble à Pyeongchang

Corée du Sud et du Nord se sont entendues pour ne former qu'une seule équipe de hockey féminin et défiler ensemble, sous une bannière favorable à leur réunification, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang, a annoncé mercredi l'agence sud-coréenne Yonhap.

Ces décisions ont été prises par des officiels des deux pays lors d'une réunion de travail tenue à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu, dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule.