L’étrange phénomène des deux soleils expliqué

Des résidents du Bas-Saint-Laurent ont assisté mardi à un phénomène météo pour le moins particulier : un halo orangé tout près du soleil, donnant l’impression de voir deux soleils.

Le phénomène assez intrigant a été analysé par l’équipe du Québec Matin, en entrevue avec le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent.

«Ce qu’on a vu mardi est un parhélie. Le parhélie apparaît dans l’horizon du soleil, du côté gauche ou du côté droit. C’est également appelé «faux soleil» ou «chien soleil». C’est un phénomène optique lié au halo solaire», explique M. Parent.

Le halo solaire est facile à observer autour du soleil lorsque le ciel est dégagé. Dans le cas d’un parhélie, les rayons solaires passent au travers des cristaux de glaces qui forment les nuages. Il y a alors une réfraction.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«C’est un peu le même phénomène lorsqu’on regarde un objet au fond d’une piscine. L’objet ne se trouve pas vraiment là où il semble être. Il y a donc une déviation des rayons du soleil, et une décomposition de la lumière comme peut le faire un prisme», précise le météorologue.

«Les couleurs plus rouges sont les plus rapprochées du soleil, et les couleurs plus bleues sont situées à l’opposé. C’est visible principalement lorsque le soleil est bas, à l’horizon. Les rayons traversent ainsi un plus grand nombre de cristaux de glace et l’effet est alors augmenté», ajoute Alexandre Parent.

Le météorologue précise que le phénomène peut être lié à des changements de températures, mais surtout à la présence de cristaux de glace dans les nuages.

«Ça peut être des nuages en haute altitude sous la forme de cirrus. Selon la photo que j’ai vue, le phénomène se passe sur des nuages bas, mais les températures étaient froides dans la journée de mardi dans le Bas-Saint-Laurent, autour de -20 degrés Celsius. On avait donc des cristaux de glace à quelques milliers de pieds au-dessus de la surface terrestre, ça peut donc créer ce genre de phénomène», conclut Alexandre Parent.