Moins d’un mois pour se faire dédommager

Ceux qui ont acheté de la mousse de polyuréthane flexible ou un produit fait au Canada qui en contient, entre 1999 à 2012, ont jusqu’au 6 février pour réclamer un remboursement d’au moins 20 $.

Les fabricants de mousse de polyuréthane flexible ont accepté de verser 38,2 millions $ pour dédommager les acheteurs et fabricants de meubles à la suite d’actions collectives. Ils étaient soupçonnés d’avoir fixé les prix pour les gonfler, durant la période visée.

Dans le cadre de ce règlement à l’amiable, les consommateurs et les entreprises qui ont une preuve d’achat auront droit à un minimum de 20 $. Ce montant peut être plus élevé en fonction des quantités de mousse ou du nombre de produits qui en contiennent.

Cette mousse se retrouve notamment dans des matelas, du mobilier et des tapis. Vous aurez droit à de l’argent si vous avez acheté un des produits suivants fabriqués au pays: matelas, chaises de bureau rembourrées, fauteuils rembourrés, canapés à deux places, canapés à trois places et canapés d’angle, sous-tapis, assises de tapis et thibaudes.

Pour être dédommagé, il suffit de prendre une photo de l’étiquette du produit ou de la facture et remplir un formulaire en ligne sur le site www.moussepayante.com.