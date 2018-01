Nintendo présente «Nintendo Labo»

Nintendo vient tout juste d’annoncer une nouvelle ligne d’expériences interactive pour les plus jeunes: Nintendo Labo.

Avec la console Nintendo Switch, sortie en mars 2017, les «kits» Nintendo Labo offrent les outils nécessaires pour construire des loisirs créatifs pour ensuite y jouer.

Les enfants pourront donc transformer des feuilles de carton modulaires, qui ont été conçues spécialement pour interagir avec la console Nintendo Switch et ses manettes Joy-Con, en créations appelées «Toy-Con».

Il y a une moto, un piano, un robot, et plusieurs autres accessoires qui prennent vie lorsqu’ils sont combinés avec la Switch.

Comme il est possible de le constater dans la publicité ci-haute, vos enfants pourront construire un piano à 13 touches avec le carton et y jouer une fois la console et les manettes insérées.

«Nintendo Labo continue notre mission de longue date de faire sourire les gens en les surprenant avec de nouvelles expériences», a expliqué Reggie Fils-Aime, chef des opérations et président de Nintendo of America. «C’est une évolution excitante de la plateforme Nintendo Switch créée pour inspirer la curiosité, la créativité, et l’imagination des gens de tous les âges», ajoute-t-il.

Les prix canadiens n’ont pas été annoncés sur le site web, mais aux États-Unis, les kits commencent à 69,99$.

Il faut, évidemment, déjà avoir la console Nintendo Switch.

Nintendo Labo sera en vente dès le 20 avril 2018.