Objectif de 1 500 embauches en éducation atteint, affirme Québec

Le réseau de l’éducation a réussi à embaucher cette année 1 500 ressources supplémentaires pour soutenir les élèves, a annoncé Québec mercredi, même si une quinzaine de commissions scolaires n’ont pas encore atteint les cibles d’embauche fixées par le ministère de l’Éducation.

Le dernier budget provincial prévoyait l’ajout de 1 500 enseignants, professionnels et personnel de soutien dès septembre 2017. L’objectif a été atteint avec quelques mois de retard, puisque selon le plus récent bilan du ministère de l’Éducation en date du 10 janvier, les commissions scolaires ont recruté l’équivalent de 1 535 nouveaux employés à temps complet, principalement au préscolaire et au début du primaire.

De ce nombre, on compte 686 employés de soutien (principalement des techniciens en éducation spécialisée), 607 enseignants et 242 professionnels, comme des orthophonistes ou des psychoéducateurs

«Les gens étaient sceptiques, mais c’est fait», a lancé le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, mercredi. «Il n’y a pas de services publics où on embauche autant qu’en éducation présentement», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, 173 personnes se trouvent toujours en processus d’embauche.

Pénurie dans certaines commissions scolaires

Le recrutement reste toutefois difficile dans certaines commissions scolaires, admet le ministre Proulx, comme le rapportait Le Journal un peu plus tôt cette semaine. La situation est particulièrement difficile dans le Nord-du-Québec, de même que sur la Côte-Nord et en Gaspésie. Selon les données fournies par le ministère de l’Éducation, plusieurs commissions ont toujours des postes à combler.

«Il y aura toujours des enjeux de recrutement dans certaines régions», a laissé tomber le ministre.

D’autres commissions scolaires ont toutefois réussi à se dégager des marges de manœuvre permettant de dépasser les cibles d’embauche fixées par le ministère, ce qui permet à Québec d’atteindre ses objectifs.

À la Fédération des syndicats de l’enseignement, on attend de voir des données détaillées par commission scolaire avant de se réjouir. Sa présidente, Josée Scalabrini, rappelle par ailleurs que ces ajouts de postes sont souvent des emplois précaires à temps partiel qui ne permettent pas d’assurer une stabilité pour le personnel scolaire.