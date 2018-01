Patrick Charlebois se prépare pour 10 marathons en 10 jours

Après avoir couru sept marathons en autant de jours à travers le monde, Patrick Charlebois se prépare à réaliser une série de dix courses en dix jours.

Son objectif est de traverser le pays, de la Nouvelle-Écosse jusqu'en Colombie-Britannique. Il participera à deux marathons déjà organisés (Halifax et Calgary). Pour les huit autres étapes, il va créer ses propres parcours et inviter les gens à se joindre à lui.

Au total, il va parcourir plus de 420 kilomètres. À cela va s’ajouter environ 25 heures d’avion pour ses déplacements.

C’est moins de voyagement qu'à son dernier défi, mais la tâche s’annonce difficile sur le plan physique.

«On a couru six marathons l’an passé sur du béton, sur de l’asphalte. J’ai payé le prix, ça m’a pris environ quatre mois pour récupérer à 100%. On va probablement gagner en sommeil, mais il y a trois marathons de plus. C’est quand même 120 kilomètres de plus à courir.»

L’an dernier, Patrick Charlebois a amassé plus de 93 000$ pour la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières. Il va cette fois courir pour la Fondation Terry Fox.

-D'après les informations de Jonathan Roberge