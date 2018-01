Entrez dans l'intimité d'une famille de la mafia

Ce dimanche, 21 janvier, à 20h30, les téléspectateurs seront témoins d'une Conversation secrète entre Paul Arcand et Milena Di Maulo, fille de Joe Di Maulo, acteur influent de la mafia montréalaise, assassiné en 2012.

Fascinante, ce mot décrit à lui seul, cette heure d'entretien qu'on aurait voulu plus longue tant on reste accroché aux lèvres de cette femme qui a décidé de laisser tomber le masque. En effet, pour une rare occasion, le public est convié à une incursion dans l'intimité d'une grande famille du crime organisé. Fille et épouse d'un mafioso, Milena Di Maulo se confie sur un monde d'excès, de crimes et de violence, dans lequel elle baigne depuis son enfance.

Au détour, ses révélations sur les manoeuvres de corruption menées par des politiciens québécois, dont elle a été personnellement témoin, ne manqueront pas de choquer.