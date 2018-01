Près d'un mort par jour à Vancouver en 2017

Pas moins de 335 personnes sont mortes d'une surdose de drogue au cours de la dernière année à Vancouver, montre des données dévoilées au conseil municipal mercredi.

Signe que la crise des opioïdes est loin de se résorber, le nombre de décès a grimpé de 43 % par rapport à 2016, année où 234 personnes avaient perdu la vie à la suite d'une surdose.

Selon le chef du service d'incendie de Vancouver, les premiers répondants ont été appelés à intervenir à 6234 reprises en 2017, contre 4709 cas en 2016. Autrement dit, les intervenants ont été confrontés à environ 17 surdoses par jour au cours de la dernière année.

«La dernière année a eu un coût en vies humaines sans précédent en raison des surdoses à Vancouver. L'importance de ce nombre de morts tragiques dû à la crise des opioïdes est horrible et met une pression insoutenable sur nos premiers répondants, travailleurs de première ligne et bénévoles qui travaillent sans relâche pour sauver des vies», a exprimé le maire Gregor Robertson, selon des propos rapportés par les médias locaux.

Le maire Robertson a souligné que le nombre de décès mensuel a diminué au cours de la deuxième moitié de l'année, un signe encourageant selon lui. «Nous allons continuer à affronter cette épidémie la tête haute», a-t-il affirmé.

Le bilan annuel pour l'ensemble de la province n'est pas encore disponible. Par contre, selon le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique, 1208 personnes sont décédées des suites d'une surdose entre le 1er janvier et le 31 octobre 2017. Des traces de fentanyl ont été retrouvées dans les corps de 999 de ces victimes.

Le fentanyl, un opiacé 100 fois plus puissant que la morphine, est souvent utilisé par les trafiquants et revendeurs pour couper d'autres drogues, comme la cocaïne, les méthamphétamines et l'héroïne, si bien que les consommateurs ne sont pas toujours conscients d'en consommer.