Recrutement en continu pour ArcelorMittal sur la Côte-Nord

Avec 2500 employés sur la Côte-Nord, ArcelorMittal est en continuelle période de recrutement pour combler ses besoins en main-d'oeuvre.

Depuis quelques mois, il est de plus en plus difficile de séduire les futurs employés. La compagnie minière a donc dû adapter ses stratégies en se mettant en mode séduction à l'aide de nouvelles technologies.

Dans un hôtel de Port-Cartier, ArcelorMittal a accueilli mardi des candidats intéressés à un emploi dans le domaine minier. Une activité semblable se tiendra jeudi à Fermont.

L’objectif n’est pas de constituer une longue liste de candidats, mais plutôt d’identifier les individus ayant les meilleurs profils pour combler les besoins en main-d’œuvre. La compétition est forte entre les entreprises.

«ArcelorMittal ne fait pas bande à part. Le marché est plus difficile, on ne se le cachera pas», a dit Suzanne Gagné, chef du recrutement chez ArcelorMittal.

«Le taux de chômage est bas, il y a la compétitivité. Les entreprises ont une certaine visibilité. Ça devient plus complexe de trouver les bonnes personnes», a-t-elle poursuivi.

Pour éveiller l’intérêt des candidats, la compagnie présente des témoignages d’employés dans des vidéos immersives sur des casques de réalité virtuelle.

«Il faut être imaginatif, présent. C’est la clé. Il faut être sur les réseaux sociaux, rencontrer les gens, c’est la clé du succès pour trouver ces perles rares qu’on cherche», a indiqué Mme Gagné.

ArcelorMittal participe aussi régulièrement à des journées «carrières» dans des institutions d’enseignement et organise des journées de recrutement dans d’autres régions du Québec.

Des travailleurs qui arrivent par avion

La compagnie privilégie l’embauche de travailleurs dans les régions où elle mène ses opérations à Fermont et à Port-Cartier. Mais le «fly-in-fly-out» devient un incontournable. Cette formule, de plus en plus implantée dans le domaine minier, implique le transport par avion des employés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.

«Pour certains postes, ça peut être intéressant d’avoir cette formule-là. On le constate dans le marché, c’est la bienvenue les horaires de rotation», a conclu Mme Gagné.

Une autre compagnie minière, Mine de fer Québec qui relancera ce printemps le site du lac Bloom près de Fermont, a articulé sa campagne de recrutement d’employés autour de la formule du «fly-in-fly-out».