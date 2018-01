Solidarité avec les viticulteurs de Californie

L'Union des Grands Crus de Bordeaux a fait don de 75 bouteilles mises aux enchères au bénéfice des victimes des récents incendies ayant frappé les vallées de Napa et de Sonoma.

La vente a démarré mardi et se déroule jusqu'au 30 janvier, exclusivement en ligne, a indiqué la maison d'enchères Sotheby's, qui l'organise et s'est engagée à ne prélever aucune commission, selon un communiqué mercredi.

En prenant le total des estimations hautes données par Sotheby's, la vente pourrait permettre de récolter environ 100.000 dollars pour les associations Community Foundation Sonoma County et Napa Valley Community Foundation, qui ont chacune créé un fonds de soutien aux victimes des incendies.

Les feux qui ont frappé début octobre la région viticole des vallées de Napa et Sonoma, au nord de San Francisco, ont détruit plus de 100.000 hectares et causé la mort de 44 personnes.

Les vignobles ont été relativement épargnés par les flammes, même si plusieurs installations et des vignes ont été détruites.

La Californie représentait en 2016 quelque 85% de la production viticole des États-Unis, selon le Wine Institute.

«Les grands crus de Bordeaux font acte de solidarité envers nos amis de Napa et Sonoma, qui font face à des défis», a commenté le président de l'UGCB, Olivier Bernard, cité dans le communiqué.

Le clou de la vente est une impériale (bouteille de 6 litres) de Sauternes Château d'Yquem 2010, estimée entre 4 000 et 8 000 dollars.