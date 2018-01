Stratégie québécoise d'économie d'eau potable: plus que huit mois pour se conformer

Les villes québécoises ont un peu moins de huit mois pour se conformer à la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, laquelle touchera directement les commerces, les industries et les résidences. À Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent, on y voit aussi une occasion de contrôler les coûts.

Il faut savoir que les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d'eau potable au monde. Pour perdre ce titre peu enviable, Québec exige toute une série de mesures de la part des municipalités.

«Si on est capables de diminuer la consommation, c'est diminuer les coûts, c'est contrôler les coûts pour l'avenir», a dit mercredi Léo Caron, directeur des travaux publics de Mont-Joli.

Dans cette ville seulement, une centaine d'industries, de commerces et d'institutions devront ainsi être équipés d'un compteur d'eau. «Dans un premier temps, on veut mesurer la quantité d'eau pour voir si on ne peut pas faire des économies. Puis on aura un rapport annuel à faire au ministère des Affaires municipales», a indiqué M. Caron.

Et la consommation d'eau potable dans les résidences sera, elle aussi, bientôt mesurée à Mont-Joli. Soixante maisons seront dotées d'un compteur afin d'établir la quantité d'eau consommée uniquement au niveau résidentiel. «Il faut séparer l'eau des résidences et l'eau des industries et des commerces», a précisé le directeur des travaux publics de Mont-Joli.

À Sept-Îles, il y a aussi beaucoup à faire. Les industries et commerces ont déjà des compteurs d'eau, mais reste le secteur institutionnel, comme l'hôpital et même les bâtiments municipaux.

Selon le maire Réjean Porlier, «c'est impossible aujourd'hui de prendre la mesure afin d'avoir la réelle consommation et de dire: on est dedans ou on n'est pas dedans».

La question des fuites dans le réseau d'aqueduc devra aussi être réglée. «Avec des compteurs bien positionnés, ça permettrait rapidement de voir si les niveaux changent de façon importante et ensuite de diriger nos recherches de fuites», a dit Réjean Porlier.

Le décompte est donc lancé. D'ici le 1er septembre prochain au plus tard, les villes du Québec devront se conformer à la Stratégie québécoise d'économie potable.