Un restaurateur emmène ses employés dans le sud

Les propriétaires d’un restaurant du Bas-St-Laurent vont emmener leurs employés à Cuba pendant une semaine pour les remercier de leurs efforts et pour consolider leur esprit d’équipe.

Le couple propriétaire du Resto Pub Le Saint-Pascal, Patrick Bergeron et Nathalie Lebel, a fait ce cadeau à ses sept employés.

« C’était l’idée de ma conjointe, Nathalie. On voyait le temps des Fêtes arriver et on se demandait comment virer ça positif quand on sait que tout le monde prend les bouchées doubles au travail pendant cette période. On a annoncé ça aux employés pour les remercier », a dit Patrick Bergeron, ajoutant que d’en faire l’annonce au mois de novembre a permis d’alléger la perception de surcharge de travail qui s’en venait au temps des Fêtes.

Ce sera le premier voyage du genre pour Sheena Cloutier-Courtois, 26 ans, une employée à temps plein aux cuisines du Resto Pub Le Saint-Pascal. Elle a été agréablement surprise de l’offre de ses patrons.

« Beaucoup de réactions »

« Ça provoque beaucoup de réactions quand je dis ça aux gens autour de moi. Ils me disent : “T’es chanceuse! J’aurais pas eu ça”. C’est bon pour l’équipe. Ce n’est pas à cause de ça directement que je resterai ici, mais c’est un bien beau bonus », a dit l’employée qui compte les dodos avec le reste de l’équipe d’ici son départ.

Ils seront donc six à prendre l’avion mercredi prochain pour Cuba, dont deux employés à temps plein et deux à temps partiel, en plus des propriétaires.

Trois employés à temps partiel ont refusé l’offre pour des raisons personnelles et budgétaires.

Monsieur Bergeron et madame Lebel ont en effet décidé de payer le voyage en entier aux travailleurs à temps plein et en partie (la moitié) aux travailleurs à temps partiel.

Indirectement, payer la moitié des frais aux employés à temps partiel vise aussi à leur donner le goût de travailler à temps plein pour eux. « Pour la saison estivale qui s’en vient, oui, j’aimerais donner plus d’heures à mon équipe déjà en place. »

Team building

Le couple consacre plusieurs heures tous les jours à son restaurant. Ils avaient besoin de repos eux-mêmes, mais pas nécessairement de leurs employés, car ils s’entendent bien et la chimie est bonne. En 2011, Patrick Bergeron et Nathalie Lebel étaient aussi allés dans le sud avec leurs employés, mais c’était à leurs frais à l’époque.

« C’est un peu une activité de team building. Ça vient consolider l’équipe. On s’entend très bien aussi », indique le restaurateur qui exploite son commerce à Saint-Pascal, une municipalité d’un peu plus de 3000 habitants près de Rivière-du-Loup.

Celui-ci précise que l’entreprise offre des salaires concurretiels dans la région pour le milieu de la restauration.