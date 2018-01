Bonification du programme d'installation de gicleurs

Québec bonifie le programme d’installation de gicleurs dans les résidences privées pour aînés, un investissement de 67,43 millions de dollars.

L’aide accordée sera rehaussée de 40%, pour atteindre 100% pour les résidences privées de moins de 30 unités et pour les résidences de type organisme à but non lucratif. Pour les résidences de 31 à 99 unités, l’aide sera de 80% et 60% pour celle de 100 unités et plus.

Un remboursement rétroactif sera aussi attribué aux résidences privées qui ont déjà bénéficié du programme depuis l’entrée en vigueur en 2015. Des allégements administratifs doivent aussi être mis en place.

«Après consultation des différents intervenants, nous sommes persuadés d’être arrivés à une bonification substantielle qui permettra aux résidences privées d’avoir un meilleur appui financier et de mener à terme leurs travaux plus rapidement, et ce, au bénéfice des aînés qui y résident», a expliqué le ministre Barrette en point de presse jeudi matin.

Il y a quatre ans, au mois de janvier 2014, 32 personnes âgées ont perdu la vie dans l’incendie de la Résidence de L’Isle-Verte qui n’était pas équipée de gicleurs dans toutes les chambres.