Collusion: Montréal lancera une quarantaine de poursuites civiles

La Ville de Montréal lancera au cours des prochaines semaines une quarantaine de poursuites au civil envers des compagnies, d’ex-fonctionnaires et d’ex-politiciens qui auraient pris part à un stratagème de collusion dans l’octroi de contrats publics, a appris le Journal et TVA Nouvelles.

Nos sources indiquent que les firmes de génie-conseil ont majoritairement remboursé les sommes d’argent volé auprès des contribuables via le Programme de remboursement volontaire, mis sur pied par le gouvernement en novembre 2015. Or, ce sont principalement des compagnies de construction qui ont refusé de collaborer et qui seront visées par les poursuites au civil de la Ville. D’ex-élus, d’ex-fonctionnaires et d’ex-cadres de la Ville feront aussi l’objet de poursuites.

Le Programme de remboursement volontaire du gouvernement permettait aux individus et compagnies de rembourser les sommes payées injustement par les contribuables à la suite de fraude ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, contre quoi ils étaient immunisés contre une poursuite civile sur ces dossiers.

L’administration ne compte pas attendre le dépôt du rapport final du programme avant de lancer les poursuites civiles puisqu’elle souhaite rapidement s’attaquer aux personnes qui ont volé l’argent des contribuables.

Les premières poursuites seront lancées dans les prochaines semaines, mais cela pourra prendre plusieurs mois avant que la totalité des quarante poursuites soit lancée.

Plus d’argent que Laval

Le Journal a également appris que la Ville de Montréal a réussi à récupérer davantage que la Ville de Laval qui aurait obtenu pour sa part 20M$ d’argent volé via le programme de remboursement.

L’administration Plante ne confirme toutefois pas le montant exact tant et aussi longtemps que la ministre de la Justice n’a pas déposé le bilan final du Programme de remboursement volontaire.

Pendant les audiences de la Commission Charbonneau, les Montréalais ainsi que l’ensemble des Québécois ont eu droit à des témoignages faisant état notamment de la formation de cartels pour empêcher d’autres entrepreneurs de soumissionner. Il a aussi été question de collusion entre des firmes de génie-conseil et de ristournes au parti Union Montréal sur la valeur de contrats obtenus auprès de la Ville de Montréal.