Contrer l'homophobie et la transphobie dans les écoles

Où en est la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans les écoles? Une importante rencontre a lieu jeudi et vendredi à Montréal pour lutter contre l'homophobie et la transphobie.

Malgré certains progrès, il y a encore de trop nombreux cas d'intimidation dans les écoles au Québec, à l'endroit des jeunes gais et transgenres.

Un sondage de la Fondation Jasmin Roy indique qu’environ 45 % des répondants de la communauté LGBT jugent la société peu ou pas ouverte face à la diversité sexuelle et de genre. C'est d'ailleurs le grand thème du colloque qui se déroule au Cégep du Vieux-Montréal.

Dans cette salle, des enseignants, du personnel des commissions scolaires et des organismes sont réunis pour s'attaquer à cette problématique.

Pour aider les intervenants scolaires, la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie vient de mettre sur pied un guide, un outil pour aider l'ouverture et le soutien envers les jeunes trans et des jeunes non binaires.

«C'est vraiment des principes qui vont pouvoir être adapté et ça va rendre la situation beaucoup plus claire dans les écoles qui se questionnaient, a expliqué Annie Pullen-Sansfaçon, professeure et co-fondatrice d'Enfants transgenre Canada. Il y a des écoles qui vont essayer de répondre aux besoins quand le jeune va se présenter, mais souvent ça va être en urgence et ils vont faire des erreurs qui auront un impact sur le jeune et son cheminement.»

Avec cet outil, écrit en collaboration avec les ministères de l'Éducation et de la Justice, on espère diminuer les cas d'intimidation et d'exclusion dans les écoles.

Déjà, un comité se penche sur un deuxième guide qui devrait voir le jour cet automne, où il sera question de l'intégration des jeunes trans en lien avec les activités sportives.