eStruxture obtient 180 millions $ en capitaux

Le fournisseur de service réseau et de centres de données eStruxture a reçu un coup de pouce financier de la part de Fengate Real Asset Investments qui investit 180 millions $ dans l’entreprise montréalaise.

eStruxture compte se servir de cet argent pour agrandir ses installations et s’étendre ailleurs au pays.

«Ce financement supplémentaire nous permet de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie pour devenir le chef de file du secteur des centres de données au Canada, grâce à une croissance interne et externe», a mentionné Todd Coleman, président d'eStruxture, par communiqué, jeudi.

Fengate devient ainsi avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et Canderel, un des principaux investisseurs institutionnels d'eStruxture.

« Nous avons été impressionnés par la compétence et la vigueur des équipes de direction et d'exploitation chez eStruxture, par le dynamisme de l'entreprise et par la conjoncture du secteur», a dit Justin Catalano, directeur général, capital-investissement, chez Fengate.

«Le secteur des centres de données connaît une croissance extraordinaire. Les perspectives de stabilité et de flux de trésorerie à long terme correspondent à notre stratégie d'investissement», a-t-il ajouté.

eStruxture a aussi mis la main sur une facilité d'emprunt bancaire fournit par la Banque Scotia, la Banque Nationale du Canada et Investissement Québec.