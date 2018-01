«Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban» à la Place des Arts

Les fans du célèbre magicien Harry Potter pourront profiter d'une expérience musicale afin d'apprécier différemment l'univers fantastique imaginé par J.K. Rowling.

À l'instar de «Harry Potter et l'école des sorciers» et «Harry Potter et la chambre des secrets» projetés en 2017 à Montréal, la troisième aventure du garçon, «Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban», sera proposé en version film-concert, en version originale anglaise avec sous-titres en français, à la Place des Arts, les 1er et 2 juin.

Pendant que défileront, sur un écran de 12 mètres de hauteur, les images de cette superproduction ayant amassé tout près de 800 millions $ US aux guichets des salles obscures du monde entier en 2004, un grand orchestre en jouera la trame sonore, composée par John Williams, en direct.

Les billets pour les deux représentations sont en vente en ligne (placedesarts.com). Les tarifs varient de 49,44 $ à 152,47 $ l'unité.

De nombreux films-concerts ont déjà été créés un peu partout sur la planète d'après des classiques du septième art tels que «Le Parrain», «Gladiateur» et «Diamants sur canapé».