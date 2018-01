Inondations à Québec: une collecte de fonds pour aider un paramédic

Une campagne de sociofinancement a été lancée sur le site GoFundMe pour venir en aide à un paramédics de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec victime des inondations dans le secteur de Duberger-Les Saules, à Québec.

«Pour Marc-André Bélanger qui sauve des vies, c’est à nous de le sauver de cette inondation», peut-on lire sur la page de la collecte qui a été créée par des amis et des collègues du sinistré.

Comme beaucoup d’autres, sa résidence a été touchée de plein fouet par les inondations causées par la rivière Saint-Charles, samedi dernier.

«Il a eu 5 à 6 pieds d'eau dans son logement. Tous ses biens personnels (meubles, électroménagers, appareils électroniques, vêtements, outils, etc.) sont dans l'eau et sont pour la plupart très endommagés et même irrécupérables».

Plus de 2600 $ ont déjà été récoltés.