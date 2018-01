La Cage – Brasserie sportive préoccupée par la pénurie de main-d’œuvre

La pénurie de main-d’œuvre fait mal à La Cage – Brasserie sportive qui a de plus en plus de misère à trouver des employés de cuisine dans plusieurs de ses 44 restaurants. Et la hausse prochaine du salaire minimum à 12 $ l’heure n’arrangera rien, selon le PDG de la société valorisée à 36 millions $.

«Il y a la pénurie de main-d’œuvre, plus la hausse du salaire, pour une industrie comme la nôtre, il va falloir jongler. Au niveau des finances, c’est sûr que ça va nous toucher», a dit au «Journal de Montréal» Jean Bédard, président du conseil et chef de la direction du Groupe Sportscene, en marge de l’assemblée annuelle des actionnaires, à Boucherville, jeudi.

La cuisine avant le sport

L’homme d’affaires veut que ses trois piliers, bouffe, bière et sport, laissent plus de place à la cuisine. Le chef vedette Louis-François Marcotte continue de transformer la marque comme le menu. D’ici 2019, tous les restaurants seront rénovés pour donner le ton.

Cuisine à aires ouvertes, frigos visibles de la salle à manger... l’entreprise met le paquet pour que l’on sache qu’elle prépare des plats avec des ingrédients frais. Plus de 150 chefs ont même suivi des cours à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

Jean Bédard affirme par ailleurs que la hausse du salaire minimum va lui faire mal. «On le sentait venir. Il y a beaucoup de pression. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être 12,50 $ l’heure. Ça aurait pu être comme en Ontario.»

Contrairement à d’autres, il n’est pas contre le fameux 15 $ l’heure, mais tout est une question de temps. «Ce qui est difficile, c’est quand ça arrive soudainement. Pour une entreprise comme la nôtre, ça peut être désastreux.»

Le Groupe Sportscene a vu ses ventes croître de 11,3 % au premier trimestre de l’exercice financier 2018, pour atteindre 31,3 millions $. Les produits consolidés de Sportscene ont pour leur part augmenté de 15,4 % par rapport au trimestre correspondant de l’an dernier, atteignant 24,9 millions $.