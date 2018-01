Le calvaire se prolonge pour les riverains de la rivière Saint-Charles

Cinq jours après la crue des eaux, les sinistrés de la rivière Saint-Charles ignoraient toujours quand le siège de leur quartier prendrait fin, les autorités ne pouvant dire quand ils viendraient à bout de l’embâcle.

Malgré l’espoir suscité par l’arrivée sur le site de la rétrocaveuse amphibie, ou «pelle-grenouille», et les voyages incessants des camions remplis de glace, seuls 240 mètres avaient été retranchés à l’embâcle lorsque les autorités ont fait le point, jeudi.

C’est donc dire que plus de la moitié de l’embâcle, qui faisait 800 mètres samedi, occupe toujours la rivière.

«Ça se passe bien [mais] c’est long, c’est un travail qui est ardu», a résumé Michel Therrien, de la Sécurité civile, en refusant catégoriquement d’avancer un échéancier.

«On travaille 24 heures sur 24 et on espère que ça va être terminé le plus rapidement possible», a-t-il ajouté.

«Pour moi, ça va être une zone sécurisée quand je vais être certain qu’on ne revivra pas ce qu’on vit présentement», a expliqué le coordonnateur.

Un autre risque?

Or, le risque qu’un autre amoncellement de glace se forme n’est pas écarté. «Ça pourrait boucher complètement et on pourrait revivre la situation qu’on a vécue en fin de semaine. Ce n’est pas ce que l’on souhaite», a-t-il souligné.

«L’important, c’est de faire le tout de façon sécuritaire. Il ne faut pas précipiter les choses», a renchéri le porte-parole des pompiers, Bill Noonan.

À 15h, pas moins de 700 transports de glace avaient été effectués depuis la veille. Le passage des camions sur le boulevard Père-Lelièvre est incessant.

Les porte-parole ont défendu l’emploi tardif de la pelle-grenouille, que plusieurs résidents ont dénoncé. L’équipement spécialisé, dont la tâche est de faire une brèche au centre de la rivière pour assurer l’écoulement de l’eau, n’est à l’œuvre que depuis mercredi.

«Ils auraient dû commencer plus tôt, c’est le commentaire de tout le monde. [...]Les glaces, on les connaît. De voir l’embâcle comme ça, c’est sûr que ça prenait le bateau [la “pelle-grenouille”, NDLR] à la première journée», estimait un citoyen, Louis Paquet, venu constater l’avancement des travaux derrière la maison de sa mère.

Les autorités ont rétorqué que le débit de la rivière dans les premiers jours de l’événement était tel que la rétrocaveuse, dont la location est onéreuse, n’aurait pas pu s’aventurer sur les glaces.

«On l’a commandée aussitôt qu’on en a eu besoin. Il n’y a pas eu de retard. On a laissé l’araignée travailler et quand elle n’était plus capable, on a commandé la grenouille», a certifié le maire Régis Labeaume.

Vers un redoux

Jeudi, l’évacuation des 47 propriétés, touchant 70 résidents, était maintenue, même si certains d’entre eux ont pu accéder à leur résidence. En tout, les pompiers ont visité 34 bâtiments pour s’assurer de leur sécurité.

Les responsables se préparent maintenant à faire face au redoux prévu durant la fin de semaine et qui pourrait apporter son lot de défis, mais ils se font rassurants. «On ne peut pas contrôler la météo [...][mais] si on se fie aux prévisions, je ne suis pas très inquiet», a affirmé M. Therrien.

Selon MétéoMédia, il fera au maximum 3 °C samedi, alors qu’on attend moins de 1 cm de neige.

- avec la collaboration de Stéphanie Martin