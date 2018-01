Le conjoint de Dolorès O’Riordan anéanti par sa mort inexpliquée

Olé Koretsky, qui a joué avec la chanteuse des Cranberries, Dolores O’Riordan, au sein de leur groupe de rock D.A.R.K., était également en couple avec elle. Et il a eu le cœur brisé en apprenant la nouvelle de sa mort «inexpliquée».

Dans un communiqué publié sur le site du groupe, il a écrit : «J'ai le coeur brisé et c'est irréparable... Mon amie, partenaire, et amour de ma vie est partie».

Le rockeur a ajouté: «Dolores est belle. Son art est beau. Sa famille est belle. L’énergie qu’elle continue de répandre est indéniable. Je suis perdu. Elle me manque tellement. Je continuerai à tituber dans ce monde pendant un moment en sachant qu’il n’y a pas vraiment de place pour moi ici à présent».

Andy Rourke, un membre du groupe D.A.R.K. qui a également joué avec The Smiths a ajouté : «J’ai apprécié toutes les années passées ensemble et j’ai le privilège de la qualifier d’amie proche. C’était un bonus de travailler avec elle et d’être témoin de son talent unique et à couper le souffle, elle va terriblement me manquer. J’envoie mon amour et mes condoléances à sa famille et à ses proches».

Andy Rourke et Olé Koretsky ont formé le groupe D.A.R.K. en 2009, avec un premier album sorti en 2016. Dolores O’Riordan était à Londres pour enregistrer une reprises du hit des Cranberries, Zombie, avec le groupe de rock Bad Wolves au moment de sa mort. Son corps a été retrouvé dans la salle de bain de sa chambre d’hôtel à Londres, ce lundi.

Avant d’être en couple avec Olé Koretsky, Dolores était mariée à l’ancien tour manager de Duran Duran, Don Burton. Ils se sont séparés en 2014.