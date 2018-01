Le Groupe Sportscene poursuit sa croissance

Le Groupe Sportscene, qui exploite les restaurants La Cage - Brasserie sportive, a vu ses ventes croître de 11,3% au premier trimestre de l’exercice financier 2018, pour atteindre 31,3 millions$.

Selon l’entreprise basée à Boucherville, en Montérégie, cette hausse est due à «la croissance soutenue des ventes moyennes par Cage comparable», a-t-on précisé jeudi, au moment de dévoiler les résultats pour la période de 13 semaines achevée le 26 novembre dernier.

Sportscene a clos le premier trimestre avec un bénéfice net de 0,8 million$ ou 0,20 $ par action, par rapport à un bénéfice net de 0,5 million$ ou 0,13 $ par action un an plus tôt.

Les produits consolidés de Sportscene ont pour leur part augmenté de 15,4% par rapport au trimestre correspondant de l’an dernier, atteignant 24,9 millions$. Les liquidités de l’entreprise atteignent maintenant 4,9 millions$.

«Grâce au repositionnement majeur accompli au cours des dernières années, nous avons consolidé notre leadership dans notre créneau: la restauration d'ambiance, a dit Jean Bédard, président et chef de la direction de Sportscene. De plus, nous nous sommes dotés d'expertises additionnelles et avons renforcé nos pratiques d'approvisionnement local, garant d'une fraîcheur supérieure des aliments. Ces acquis nous ouvrent des avenues d'expansion à plus long terme que nous entendons exploiter dans les années à venir.»