Le maire Labeaume à Washington pour parler de lutte au terrorisme

La lutte au terrorisme sera au menu des discussions qu'aura Régis Labeaume avec des maires américains et européens la semaine prochaine à Washington.

Le maire de Québec s'envolera pour la capitale américaine mardi afin de participer à deux événements en parallèle, du 24 au 26 janvier. D'abord, comme d'autres maires de grandes villes canadiennes, il prendra part aux discussions du Strong Cities Network, un groupe formé par les Nations Unies pour contrecarrer «l'extrémisme violent». Les rencontres, à huis-clos, se dérouleront au Département d'État américain.

«Les maires canadiens auront l'occasion d'échanger avec leurs homologues américains, allemands, irlandais et anglais sur les meilleures pratiques utilisées pour contrer la menace de l'extrémisme violent et améliorer la résilience face à ce phénomène», lit-on dans la décision du comité exécutif qui a autorisé cette semaine ce déplacement pour le maire.

En deuxième lieu, M. Labeaume sera présent lors de la US Conference of Mayors, qui réunira 300 maires de villes américaines de 30 000 habitants et plus. Le président de l'organisation est bien connu du maire de Québec : il s'agit de son homologue de la Nouvelle-Orléans, Mitch Landrieu, que M. Labeaume a rencontré à plusieurs reprises dans le cadre du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique.

M. Labeaume doit en profiter pour faire la promotion du Réseau.

Les maires discuteront entre autres d'économie, de technologies de l'information, de sécurité publique, d'environnement et d'infrastructures.

Tous les frais de déplacement, de repas, d'inscription et d'hébergement du maire et de son attaché de presse, Paul-Christian Nolin, sont pris en charge par les organisateurs. Un montant de 500 $ a été autorisé par le comité exécutif pour couvrir les autres frais de mission de M. Nolin.