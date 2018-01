Le restaurant Le Pot Masson augmente ses prix

Un populaire resto-bar de la Promenade Masson, à Montréal, se voit contraint d’augmenter légèrement ses prix pour absorber les hausses du salaire minimum et des taxes municipales imposées aux commerçants dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

L’équipe du restaurant le Pot Masson a annoncé jeudi sur sa page Facebook qu’elle procédait à une hausse de ses prix effective immédiatement. Il s’agit de la première augmentation de prix en quatre ans d’opération.

L’augmentation touche uniquement le concept du menu à 4,90 $, qui est désormais offert à 5,90 $. Le prix des autres repas demeure le même, de même que la table d’hôte offerte sur l’heure du lunch.

Les prix des cocktails, éléments phares du Pot Masson, demeurent inchangés, mais le spécial de trois bières Boréale pour 4,90 $ augmente d’un dollar.

«Absorber la hausse»

«Je n’ai jamais augmenté depuis le début, a dit la propriétaire Roxane Mercier. Il y a certaines hausses qu’on a pu absorber, mais on ne pouvait plus continuer. Il ne faut pas sacrifier la qualité du service et du menu.»

Afin de garder ses prix intacts pendant quatre ans, l’équipe a dû jongler avec l’offre de produits.

«Chaque jeudi, on a un nouveau menu pour continuer à absorber et offrir des repas à 4,90 $. On va acheter des betteraves quand elles sont moins chères, ou telle sorte de fromage, mais avec les hausses, on ne savait plus comment faire», a expliqué la restauratrice.

Mme Mercier ajoute que servir «juste de la salade» n’a jamais été une option.

«Jusqu’à présent, les gens comprennent. On est quand même le seul resto à avoir ce rapport qualité-prix dans le coin, a-t-elle précisé.