Des centaines de millions pour le tramway à Québec

Le premier ministre Justin Trudeau a assuré au maire Régis Labeaume, jeudi, qu’il pourra compter sur plusieurs «centaines de millions» d’Ottawa afin de réaliser son projet de tramway à Québec.

Tout sourire au sortir de cette rencontre à l’hôtel de ville de Québec, M. Labeaume a relaté le contenu de leur conversation lors d’un point de presse, affirmant que M. Trudeau s’était montré «enthousiaste» à l’égard de son projet de transport collectif structurant.

«Il m’a dit : "Régis, on a des centaines de millions pour la Ville de Québec alors on attend ton projet." Puis il a dit : "Il faut que Québec ait son réseau." Il est là, il est disponible à 100 %. Vous connaissez Justin, il aime ça ces projets-là, il est d’accord avec ça donc il n’attend que notre projet. Je pense que ça ne fera pas de problème», s’est-il réjoui.

Les deux hommes, qui ont discuté en privé pendant une trentaine de minutes, ont également discuté de la commémoration de la tuerie de la mosquée qui aura lieu le 29 janvier prochain. M. Trudeau sera de retour à Québec pour l’occasion.

Le maire Labeaume s’est également réjoui des bonnes nouvelles pour le chantier Davie à Lévis, même si Justin Trudeau ne lui a rien confirmé au sujet des futurs brise-glaces.

Les deux politiciens ont également échangé sur le problème de la main d’œuvre à Québec et des règles d’immigration trop strictes selon M. Labeaume, du sort de la peinture du pont de Québec qui fait toujours l’objet de négociations en coulisses puis du partage des revenus du cannabis. «Il est d’accord pour que les villes aient un pourcentage», a salué M. Labeaume.

À son arrivée à l’hôtel de ville vers 11h15 ce matin, Justin Trudeau avait indiqué aux médias qu’il avait l’intention de discuter avec le maire de «transport collectif, d’investissements et de partenariats».

M. Labeaume l’a accueilli à l’extérieur sur le parvis de l’hôtel de ville. Les deux hommes se sont ensuite engouffrés dans une salle à l’abri des regards pour une conversation privée d’environ 30 minutes.

Une première en dix ans

«C’est la première fois qu’un premier ministre vient à l’hôtel de ville de Québec depuis que j’y suis et ça fait quand même dix ans, a souligné M. Labeaume. J’ai rencontré (des) premiers ministres en ville et ailleurs mais à l’hôtel de ville, c’est la première fois. La dernière fois, c’était Mme Boucher et c’est M. (Paul) Martin qui était venu. Monsieur le Premier ministre, vous êtes les premier depuis dix ans et je vous remercie énormément, c’est un honneur pour nous», lui a-t-il dit avant la rencontre.

«Ça me fait énormément plaisir d’être ici. On s’est vus avant plusieurs fois mais pas ici à l’hôtel de ville depuis que je suis premier ministre. Je suis très content de venir visiter et je vais continuer ces belles conversations (pendant) longtemps», lui avait répondu M. Trudeau.

Le premier ministre n’a pas répondu aux questions des journalistes lorsqu’il a quitté l’hôtel de ville. M. Trudeau passe la journée à Québec. Il a accordé des entrevues à des stations radiophoniques et doit notamment répondre aux questions des citoyens lors d’une assemblée ce soir à l’école secondaire de Rochebelle dans l’arrondissement Sainte-Foy.