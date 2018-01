Manifestation au Port de Québec

Les membres de l’Union canadienne des employés des transports (UCET), qui fait partie de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, ont manifesté jeudi matin devant l’entrée du Port de Québec.

Les membres dénoncent le refus du Port de Québec de se présenter à la table des négociations alors qu’une rencontre était prévue jeudi.

«Les membres se tiennent debout. Nous sommes déterminés à faire savoir aux représentants et au PDG du Port de Québec que nous ferons tout notre possible pour conserver et améliorer les conditions de travail des membres», a déclaré Louis Canon, vice-président régional de l’UCET.

Les négociations sont plutôt ardues depuis l’échange sur les offres salariales, fin 2017.