Ottawa prévoit 700 millions $ dans les technologies moins polluantes

Le gouvernement fédéral investira 700 millions $ sur les cinq prochaines années afin de soutenir le développement des technologies moins polluantes.

Cette aide financière à l’industrie canadienne sera octroyée par le biais de la Banque de développement du Canada (BDC).

«Nous mettrons ce nouveau capital au service des meilleurs projets de technologies propres au Canada, dans le but d’aider nos entreprises les plus prometteuses à surmonter les obstacles financiers et à se développer pour devenir des championnes mondiales dans ce secteur», a expliqué le président de la BDC, Michael Denham, dans un communiqué.

La mesure permettra à la BDC de prendre davantage de risques en aidant les entreprises à embaucher du personnel, à mettre au point leurs produits et à faire concurrence sur les marchés internationaux, selon le ministère de l’Innovation.

Les producteurs qui bénéficieront de cet investissement devront répondre à plusieurs critères de sélection, dont la viabilité commerciale de leur technologie, le potentiel de croissance et l’engagement à en assurer le plein développement.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de mesures projetées dans le budget de 2017, prévoyant 2,3 milliards $ d’investissements dans le secteur des technologies propres.

Ottawa annoncera également jeudi la création du Carrefour de la croissance propre, un centre de coordination fédéral des technologies moins polluantes, qui supervisera les programmes et évaluera leurs résultats.

«Les investissements dans la croissance propre et les solutions liées au climat sont une source de création d’emplois et de développement économique pour le Canada, sans compter qu’elles protègent notre planète au profit de nos enfants et de nos petits-enfants», a indiqué la ministre McKenna par communiqué.