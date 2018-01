Québec a tué la poule aux œufs d’or des gynécologues

La fin du programme public de fécondation in vitro à l’automne 2015 a causé une baisse notable du nombre de médecins ayant empoché plus d’un million $ l’an dernier.

En hausse constante depuis 2008, le nombre de médecins millionnaires a chuté pour la première fois en 2016, passant de 206 à 184 (une fois les frais de cabinet exclus), selon les données fournies par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

En 2008, seuls 14 toubibs québécois avaient empoché plus d’un million $.

Selon la RAMQ, ce recul est lié en partie à la fin du programme public de fécondation in vitro pour les couples infertiles, annoncée en novembre 2015. Alors que 27 obstétriciens-gynécologues s’étaient partagé une rémunération moyenne de 1,6 million $ cette année-là, aucun n’a atteint la barre du million de dollars en 2016.

Bataille de chiffres

Ces données sont toutefois réfutées par le président de l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), pour qui la RAMQ ne peut évaluer adéquatement les revenus après dépenses. «Comment voulez-vous que la Régie sache ça ? lance le Dr Fabien Simard. La Régie sait ce qu’elle nous donne de façon brute. Mais elle ne sait pas combien ça me coûte de frais de bureau ni combien j’ai d’employés.»

Malgré tout, la RAMQ maintient que ses chiffres représentent bel et bien le revenu personnel des obstétriciens-gynécologues, une fois déduits les frais de cabinet évalués à 35 %.

Dans l’ensemble, la rémunération des médecins a toutefois continué de grimper en 2016. Les omnipraticiens ont vu leur revenu moyen passer de 244 674 $ à 253 522 $, tandis que la rémunération moyenne des spécialistes est passée de 409 096 $ à 415 250 $ (frais de cabinet inclus).

Drames humains

Mis en place en 2010, le programme public de procréation assistée a été remplacé en 2015 par un crédit d’impôt d’un maximum de 10 000 $, sous certaines conditions. Depuis, les couples qui souhaitent recourir à la fécondation in vitro doivent donc débourser de leur poche pour le traitement.

L’AOGQ milite d’ailleurs en faveur du retour d’un programme public. L’ancienne formule a été décrite comme un «bar ouvert» par le ministre Gaétan Barrette, mais le Dr Simard estime que le programme peut être ressuscité avec des balises claires.

L’association affirme que l’infertilité est «une maladie». «C’est un drame pour ces gens-là, souligne le Dr Fabien Simard. C’est comme si on disait tout d’un coup: on ne paie plus pour les cancers.»