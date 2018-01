Une campagne de recrutement vise les milléniaux

Une campagne de recrutement va être lancée au pays d’ici le prochain mois pour tenter d'attirer les milléniaux vers des emplois dans l'industrie automobile, a fait savoir la Corporation des associations de détaillants d’automobiles (CADA).

Annoncée jeudi en marge du Salon international de l’auto de Montréal, la future campagne vise à susciter des candidatures de jeunes dans un secteur en forte croissance.

Des emplois en marketing, en finances, en ventes, en pièces, en TI, en service et en gestion sont à pourvoir auprès des 3200 concessionnaires de voitures et de camions à l’échelle du Canada, estime la CADA.

«Le concessionnaire moderne a maintenant besoin de plus d’employés possédant un ensemble de compétences en innovation et en administration, des techniciens qui sont formés en robotique aux agents de marketing créatifs qui peuvent tirer profit des médias sociaux de manière stratégique», a indiqué dans un communiqué John White, président et chef de la direction de la CADA.

Un sondage mené par Abacus Data auprès de 2000 milléniaux du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018 indique notamment que les 18 à 37 ans ont peu envisagé les emplois chez les concessionnaires automobiles.

«Parmi les personnes sondées, 68 % ont dit qu’elles n’avaient jamais envisagé de travailler chez un concessionnaire automobile, tandis que 25 % ont dit qu’ils l’avaient envisagé, ce qui indique un manque général de conscience du volume, de la variété et de la qualité des possibilités de carrières qui existent dans le secteur automobile», lit-on également dans le communiqué.

La CADA rappelle que les ventes de véhicules neufs canadiennes ont atteint en 2017 des chiffres records pour la cinquième année d’affilée. «Le secteur de l’automobile connaît une immense croissance, comme en témoignent les recettes des concessionnaires qui ont dépassé les 120 milliards $ l’an dernier seulement», a souligné M. White.