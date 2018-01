Une passerelle semi-submersible dans les cartons

La Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) planche sur un nouveau et vaste plan de mise en valeur du pied de la chute Montmorency, estimé à au moins 30 millions $, dont le projet phare est une passerelle «semi-submersible» pour permettre aux visiteurs de passer tout juste au pied de la chute, en plein cœur du bassin.

Le «Journal de Québec» a obtenu copie de la présentation du projet préliminaire – plan directeur du concept d’aménagement du pied de la chute du Parc de la Chute-Montmorency, daté du 17 août dernier et réalisé par la firme d’architecte Daoust Lestage.

Ce nouveau plan a été déposé plus de cinq ans après l’annonce par le gouvernement libéral d’un important plan d’investissement 2012-2017 pour la mise en valeur du parc, dont plusieurs projets annoncés sont finalement tombés à l’eau au fil des ans.

Le concept proposé par Daoust Lestage, qui pourrait être réalisé en totalité ou en partie et connaître des modifications d’ici son dévoilement, prévoit de nombreux aménagements répartis en quatre phases, qui doivent s'ajouter au circuit panoramique existant.

Visuel présent. Daoust Lestage

Une première mondiale

Au cœur du projet se retrouve une passerelle «semi-submersible» (4 millions $), qui pourrait être démontée pendant la saison froide et dont le niveau s’ajusterait au gré des marées et des crues. Un tel genre de passerelle serait une première mondiale, a confirmé la SEPAQ au «Journal de Québec».

«Nous continuons de travailler sur le projet d'aménagement de la chute. Le concept dans son ensemble va ressembler à ça, mais nous allons continuer de l'approfondir, a rapporté M. Boivin. La SEPAQ veut mettre en valeur toute la puissance et la splendeur de la chute tout en respectant le caractère naturel et visuel du site patrimonial.»

Ce projet pourrait voir le jour notamment grâce aux 8 millions $ annoncés par le gouvernement en 2015 pour un passage derrière la chute, qui a été abandonné depuis. Le projet de minicroisières porté par Croisières AML a été évalué, mais n’a pas conquis la SEPAQ, a-t-on appris.

Une boucle de sentiers

Cette passerelle envisagée fait partie de l’«Expérience Chute» (11,3 millions $), une des phases prioritaires du projet, qui prévoit également l’aménagement d’un circuit piéton en boucle, composé d’un «sentier architecturé» sur la rive est du bassin, d’un «sentier nature» sur la rive ouest ainsi que d’un pont ferroviaire et piéton moderne complètement repensé.

Une autre phase pointée comme prioritaire, la «Zone ludique» (3,4 millions $), serait située tout juste à l’ouest de la Gare aval. Elle comprend des jardins aménagés selon différentes thématiques, du mobilier urbain et des fontaines, notamment, pour répondre aux besoins des familles.

Une reconfiguration complète du stationnement (4,8 millions $), la réfection du bâtiment d’accueil (6,7 millions $) et l’aménagement de toute la zone en périphérie de celui-ci (3,2 millions $) complètent le projet, dont la facture totale pourrait être beaucoup plus élevée, puisque les sommes citées exclues, notamment, le coût des études, des honoraires professionnels et de décontaminations éventuelles.

Bien que le document évoque un début de construction en avril prochain, la SEPAQ mentionne que le printemps sera trop tôt pour mettre en branle le projet.

Visuel document Daoust Lestage

Une annonce à venir

Par ailleurs, selon une source proche du dossier, le dévoilement de ce grand projet serait retardé par la direction de la SEPAQ à la demande du cabinet du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

«Il n’y a aucune ingérence politique. Avant qu’une annonce ne soit programmée, il convient que le projet soit très bien ficelé», a réagi la SEPAQ.

Le cabinet du ministre Luc Blanchette, par la voix de son attaché de presse, a refusé de commenter.