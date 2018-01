Une voiture monte accidentellement sur le trottoir à Rio

Au moins 11 personnes ont été blessées par une voiture qui est montée accidentellement sur le trottoir de la célèbre promenade du front de mer de Copacabana, à Rio de Janeiro, a annoncé jeudi soir la police.

«Une personne a perdu le contrôle de son véhicule qui est monté sur le trottoir de la promenade, renversant au moins 11 personnes», a annoncé un porte-parole de la police militaire de Rio à l'AFP, écartant l'hypothèse d'un attentat.

Celui-ci a ajouté que le conducteur allait être interrogé dans un commissariat après l'accident survenu en début de soirée alors que de nombreuses personnes, dont beaucoup de touristes, se promenaient le long de l'avenue de plusieurs kilomètres en cette période de vacances d'été et à quelques semaines du carnaval de Rio.

Les pompiers ont indiqué pour leur part qu'un blessé grave se trouvait parmi les piétons renversés.

L'automobile, noire, pare-brise cassé et avant enfoncé témoignant de la violence du choc, a fini sa course sur la plage où des blessés étaient soignés sur place et d'autres, évacués sur des brancards par les secours, a constaté un photographe de l'AFP.

Des centaines de curieux se sont agglutinés sur cette portion de la longue plage de sable fin emblématique de Rio, près de la scène de l'accident.