6 millions $ volés dans un casino

Un casino de Macao, une région administrative autonome en Chine, s’est fait dérober pour 6 millions $ US en jetons, mardi, selon la chaîne CNN.

Un croupier du casino Wynn de Macao a été arrêté par les autorités locales, ainsi qu’un potentiel complice. Selon des médias locaux, l’employé de l’établissement aurait caché les jetons dans un sac depuis une salle VIP et aurait quitté l’établissement avec ce gros lot, au nez et à la barbe des agents et des caméras de sécurité.

Les voleurs auraient cependant été obligés de retourner sur les lieux de leur crime pour échanger leurs gains mal acquis.

Cette histoire soulève le problème de la sécurité dans les casinos de Macao, surnommée «la Las Vegas chinoise». Les responsables de ces établissements pourraient se faire forcer la main par les autorités locales pour renforcer la surveillance de leurs salles de jeu, selon un expert interviewé par CNN.